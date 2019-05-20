Названо число супружеских пар, работающих в компании CJ Logistics

Сеул, , 08:04 — REGNUM В преддверии Дня Супругов, который пройдет 21 мая, южнокорейская компания CJ Logistics провела анализ 18 000 сотрудников компании и выявила, сколько супружеских пар работают бок о бок. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в компании работает 1 155 супружеских пар, среди которых 14 пар в возрасте от 20 лет, 171 пара в возрасте от 30 лет, 491 пара в возрасте от 40 лет, 405 пар в возрасте от 50 лет, 67 пар в возрасте от 60 лет и 7 пар в возрасте от 70 лет.

В настоящее время в компании работает около 3200 человек, которые являются друг другу не только супругами, но и близкими родственниками (родители, дети, братья, сестры и так далее). Среди них 2 310 человек состоят в браке. Средний возраст супружеских пар варьируется в диапазоне от 40 лет. В частности, средний возраст мужчин составил 49 лет, а женщин — 46 лет, а срок совместной работы супружеской пары составил 3 года и 8 месяцев.

«Работа курьером, которая в прошлом была «такой себе», теперь признается одной из достойнейших за счет развития в сфере дистрибуции и логистики, а также внедрения передовых технологий. Благодаря всем нововведениям, количество супружеских пар и сотрудников пожилого возраста в данной сфере увеличивается. Мы продолжим активно поддерживать семьи и пожилых людей, чтобы наши сотрудники не только работали в лучших условиях, но и гордились своей работой», — сообщили представители компании CJ Logistics.