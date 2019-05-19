Народный Оскар передадут из Якутии создателям сериала «Игра престолов»

Якутск, , 14:50 — REGNUM «Народный Оскар» будет передан якутскими фанатами создателю саги «Песнь льда и пламени», по которой снят популярный сериал «Игра престолов», Джорджу Мартину. Об этом 19 мая сообщила порталу «ЯСИА» одна из участниц команды по изготовлению памятной статуэтки Татьяна Егорова.

Егорова пояснила, что якутские фанаты связались с кинотеатром Jean Cocteau в американском городе Санта-Фе, который недавно приобрёл Джордж Мартин. Помощница писателя Дженнифер Северанс согласилась передать статуэтку лично в руки Джорджу Мартину. Подарок якутских фанатов сериала будет отправлен автору саги в ближайшие дни.

Вместе со статуэткой к писателю отправится олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» — якутский эпос, специально переведённый на английский язык. Авторы проекта выразили надежду, что книга в будущем может вдохновить писателя на включение какого-нибудь из персонажей эпоса в одно из произведений.

«Народный Оскар» представляет собой статуэтку, выполненную в разных техниках. Серебряная фигурка сделана в виде одного из главных героев саги Джона Сноу, который стоит в стальном плаще, сжимая меч из «драконьего стекла» (обсидиана), на латунной подставке, украшенной резьбой из мамонтовой кости. На груди Сноу оберег в национальном якутском стиле.

Стоит отметить, что серебро для статуэтки взяли из украшений, собранных якутскими фанатами сериала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об Оскаре, сделанном жителями Якутии специально для актёра Леонардо Ди Каприо. Статуэтка была передана актёру лично. Ди Каприо выразил благодарность своим якутским фанатам в соцсетях.

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