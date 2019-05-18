Журналисты убедились: храм в сквере Екатеринбурга пока не строят

Екатеринбург, , 21:17 — REGNUM Храм в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге пока не строят. В этом убедились журналисты местных СМИ и блогеры, которые 18 мая побывали на строительной площадке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пришли они туда вместе с мэром Александром Высокинским. И убедились в том, что работы действительно приостановлены, а все деревья и кустарники остаются в целости и сохранности.

Предполагается, что за ситуацией на площадке будет организовано круглосуточное видеонаблюдение. Видеокамеры будут размещены так, чтобы можно было отслеживать обстановку по всему огороженному периметру сквера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая вокруг места строительства храма святой Екатерины возвели глухой забор. При этом 16 мая Александр Высокинский объявил протестующим о том, что работы приостановлены.

18 мая на встрече с ним противники строительства в сквере просили убрать забор. Однако мэр отказался это сделать, опасаясь протестов уже сторонников возведения в сквере храма.

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