«Не справилась». Мать брошенной девочки дала показания

Москва, , 02:05 — REGNUM Бросившую ребёнка в одной из московских поликлиник женщину задержали, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

На допросе задержанная ответила, что «не додумалась» передать ребёнка в детское учреждение, чтобы о ней позаботилось государство.

Мать двухлетней девочки оказалась гражданкой Украины, которая, находясь в России, нашла себе потенциального мужа, а дочь ей мешала. Женщина решила оставить дочь в поликлинике, передает РЕН-ТВ.

Напомним, двухлетняя девочка была обнаружена в поликлинике на улице Бутырской в Москве 16 мая. По словам очевидцев, её привела в учреждение и оставила там женщина в медицинской маске.

Поскольку за ребёнком так никто и не пришёл, медперсонал сообщил о девочке в полицию. Матерью малышки оказалась 21-летняя женщина — именно она привела ребёнка в поликлинику и оставила её там.

По факту случившегося Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и о неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.