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Садовое кольцо в Москве перекроют из-за велофестиваля

Общество

Велогонка пройдёт 19 мая

Москва, 17 мая 2019, 15:28 — REGNUM  В Москве перекроют движение из-за велофестиваля, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

19 мая полностью закрыта дорога для автовладельцев с 6:00 и до обеда на Садовом кольце. Кроме того, перекрытие ожидает участок проспекта Академика Сахарова возле его пересечения с Садовым кольцом и участок улицы Каланчёвской.

«В воскресенье велофестифаль — сначала велогонка на Садовом, а потом прогулка всех фанатов и профессионалов. Если вы не с ними, то будьте внимательны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, велопрокат в Москве работает с 25 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Велопрокат в Москве заработает с 25 апреля

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