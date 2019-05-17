Каких трудовых прав лишились граждане РФ с начала 2000-х годов?

Москва, , 14:10 — REGNUM В начале 2000-х годов с принятием той редакции Трудового кодекса РФ, которая существует и по настоящее время, произошёл серьёзный откат в сфере защиты профсоюзных прав наёмных работников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая рассказал президент Конфедерации труда России Борис Кравченко. Так он прокомментировал слова Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, заявившей о том, что в РФ проводится последовательная политика по повышению гарантий трудовых прав.

«В начале 2000-х годов с принятием той редакции Трудового кодекса РФ, которая существует сейчас, произошёл серьёзный откат в сфере защиты профсоюзных прав наёмных работников, — сказал Кравченко. — Мы потеряли многие права, включая право на свободу объединений в независимые профсоюзы, произошло выхолащивание забастовочной процедуры. Лишились защиты от увольнения профсоюзные лидеры. Это был серьёзный откат на нулевой уровень, с которого сейчас происходит развитие трудовых прав. В этом смысле я согласен с омбудсменом — улучшение происходит, но оно происходит под давлением профсоюзов и кампаний в области защиты профсоюзных прав, которые ведёт в частности наша конфедерация».

Кроме того, Кравченко отметил, что свою роль играет и позиция Международной организации труда, которая ещё в 2012 году сформулировала рекомендации для правительства Российской Федерации по приведению российских трудовых норм в соответствие с конвенциями МОТ.

«Таким образом, можно сказать, что улучшения заметны — работа над расширением трудовых прав действительно идёт. Она имеет многовекторный характер и является предметом общественной борьбы», — подытожил Кравченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению сопредседателя Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрея Коновала, у граждан РФ остается всё меньше возможностей отстоять свои трудовые права.

«А в законодательство РФ были внесены нормы, которые серьёзно ударили по гарантиям деятельности независимых профсоюзов, — подчеркнул Коновал. — Практически нет никакой защищённости руководителей профсоюзов от произвола работодателя. В частности, например, была убрана норма о том, что руководители профсоюзных организаций не могут быть уволены по инициативе работодателя без согласия со стороны вышестоящей профсоюзной инстанции. Это был серьёзный защитный механизм, и теперь он уничтожен».

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