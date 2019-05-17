В Казахстане в эксплуатацию за первый квартал ввели 14 общежитий

Нур-Султан, , 08:28 — REGNUM По итогам первого квартала 2019 года в эксплуатацию в Казахстане ввели 14 общежитий, что на 55,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 17 мая сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период общая площадь введенных общежитий сократилась на 46%, до 21,4 тыс. кв. метров. Стоимость строительства всех зданий составила 3,7 млрд тенге ($9,8 млн), что в 3,2 раза меньше, чем в первом квартале 2018 года.

Напомним, в апреле 2019 года заместитель министра образования Казахстана Бибигуль Асылова заявила, что в 2019 году в эксплуатацию планируется сдать 29 общежитий на 9196 мест. Общая стоимость проекта по строительству общежитий составляет 152 млрд тенге ($401 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Для строительства общежитий в Нур-Султане выделили 16 участков