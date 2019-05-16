Москва, , 21:37 — REGNUM Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя, произошедшего днём 16 мая. Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.

В администрации мессенджера принесли пользователям извинения за неудобства. Отмечается, что в течение непродолжительного времени ещё могут наблюдаться небольшие проблемы, в том числе могут некорректно отображаться чаты, однако в скором времени работа полностью восстановится.

Напомним, ранее сегодня пользователи из Северной и Южной Америки, Европы и ряда других стран сообщали о неполадках в работе мессенджера. Жалобы поступали в том числе от пользователей из России.

Большинство жалоб было связано со сбоями при отправке или получении сообщений, у многих также наблюдались проблемы с авторизацией.

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