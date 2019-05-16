В работе Telegram произошёл глобальный сбой

Москва, , 20:22 — REGNUM В работе популярного мессенджера Telegram 16 мая произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Сообщения о проблемах поступают от пользователей из Северной и Южной Америки, ряда стран Европы, а также Австралии, Китая, Сингапура. Неполадки наблюдаются и у пользователей в России — главным образом в Москве и Твери.

Большинство сообщивших о сбое пользователей (62%) указывают на проблемы с отправкой или получением сообщений, у многих также наблюдаются проблемы с авторизацией в приложении.

В администрации сервиса подтвердили данную информацию, констатировав, что некоторые пользователи «в данный момент испытывают проблемы с подключением». «Наши специалисты работают над устранением возникших проблем», — сообщается в микроблоге мессенджера в Twitter. Причины возникших неполадок не уточняются.