Эколог объяснила, почему города в РФ заволакивает ядовитая дымка

Москва, , 18:49 — REGNUM Если в РФ оплата за вывоз мусора будет высчитываться исходя из фактического количества накопленных отходов, а не по нормативу, этим могут воспользоваться недобросовестные отходообразователи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая рассказала координатор проектов межрегиональной экологической общественной организации «Движение ЭКА» Мария Малороссиянова. Так она прокомментировала соответствующие планы, которыми с гражданами РФ поделился заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Владимир Логинов.

«Логично платить соразмерно объёму оплачиваемой услуги, — сказала Малороссиянова. — То же касается и платы за вывоз мусора. Также при оплате по нормативу у отходообразователя (физическое это лицо или юридическое) не возникает мотивации сокращать его объёмы. А сокращение образования отходов, между прочим, высший государственный приоритет в области обращения с отходами. В то же время очевидны и сложности оплаты по факту: при возросшей цене услуги по вывозу мусора возрастает желание недобросовестных отходообразователей сократить издержки. Некоторые города (где региональный оператор допустил массовое заключение договоров по факту) погружаются в ядовитую дымку горящего на задворках предприятий и домохозяйств мусора».

Эколог подчеркнула, что у людей должна быть возможность оплачивать вывоз мусора по факту, но необходим строгий контроль на местах и взаимодействие регионального оператора с муниципалитетами для выявления и пресечения нарушений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению эколога Александра Закондырина, идея о том, что жители РФ будут платить за вывоз мусора из расчёта реально накопленных отходов, а не по нормативу, — замечательная.

«Но надо сделать систему объективного контроля, кто и сколько выбрасывает. Вопрос в практической реализации. Видеокамеры возле каждого мусорного бака, и мы верифицируем каждого конкретного мусорообразователя?» — риторически поинтересовался эколог.

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