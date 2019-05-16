Четверг, 16 Мая 2019 года
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Власти индийского штата Орисса оценили ущерб от циклона «Фани» в $75 млн

Общество

Глава департамента жилищного планирования и городского развития Ориссы Г. Матхиватханан сообщил, что в результате циклона «Фани» серьёзно пострадали 53 муниципальных округа, было разрушено 750 км дорожного полотна, а в 20 населенных пунктах наблюдается острая нехватка воды

Нью-Дели, 16 мая 2019, 17:33 — REGNUM  Департамент жилищного планирования и городского развития правительства индийского штата Орисса оценил ущерб, нанесенный циклоном «Фани» инфраструктуре, в 5,75 миллиардов рупий (примерно 75 млн долларов). Об этом 15 мая сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

В ходе пресс-конференции представители департамента заявили, что в результате стихийного бедствия серьёзно пострадали 53 муниципальных округа. Было разрушено 750 км дорожного полотна, а также 291 км канализационных труб. Глава департамента жилищного планирования и городского развития Ориссы Г. Матхиватханан заявил, что из-за циклона «Фани» в 20 населенных пунктах наблюдается острая нехватка воды, а в отдельных округах до сих пор нарушена подача электроэнергии.

Напомним, что циклон «Фани» обрушился на индийские штаты Орисса, Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия 3 мая. Число жертв составило 64 человека. Большинство погибших находились в момент катастрофы в округе Пури, штат Орисса. По мнению международных экспертов, слаженные действия правительственных ведомств Индии, в том числе заблаговременная эвакуация местного населения, позволили избежать масштабной гуманитарной катастрофы на густонаселенном восточном побережье Индии.

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Зарубежная хроника
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