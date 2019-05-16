В PUBG беспокоятся о здоровье игроков младше 18 лет

Сеул, , 15:15 — REGNUM В новом обновлении для онлайн-шутера PUBG появится специальная система «игрового менеджмента» для пользователей младше 18 лет. По заверению разработчиков, она направлена на «пропаганду здорового игрового поведения», сообщает Eurogamer.

Перед скачиванием игры пользователям младше 18 лет нужно будет согласиться с системой внутриигровых советов. С их помощью геймеры будут получать всплывающие уведомления о необходимости сделать перерыв и отдохнуть от PUBG.

По заверению представителей компании Tencent, PUBG станет одним из первых проектов с подобной системой. Введение системы «игрового менеджмента» планируется в Индонезии, Индии, Непале, Объединённых Арабских Эмиратах, Кувейте, Ираке, Саудовской Аравии и Египте. Позже обновление появится и в других странах.

Ранее, верхновный суд Непала принял решение снять запрет на PUBG во всей стране. Сообщается, что право на игру в PUBG удалось защитить группе местных юристов при помощи специальной петиции, направленной непосредственно премьер-министру страны. Напомним, изначально причиной блокировки стали многочисленные жалобы на то, что PlayerUnknown’s Battlegrounds оказывает негативное влияние на детей.

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