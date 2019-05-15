В Уфе наградили 10 лучших региональных соцпроектов в сфере защиты детства

Уфа, , 15:59 — REGNUM В рамках Всероссийского конгресса «Вектор «Детство — 2019» уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова объявила победителя в номинации «Проект года — 2019» и представила 10 лучших социальных практик в сфере защиты детства, достойных масштабирования и внедрения на территории России. Всего в конкурсе приняли участие 700 проектов, инициатив и программ социальной направленности от активных некоммерческих организаций, региональных и муниципальных организаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе детского омбудсмена России.

В номинации «Поддержка приемных семей» победителем стала НКО «Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» (Кострома) с проектом «Счастье рядом». Практика предполагает проведение профильных смен, направленных на установление контакта детей-сирот и кандидатов в приемные родители.

Алтайская краевая общественная организация «Сообщество многодетных и приемных семей Алтая «Много деток — хорошо!» с проектом «Правовая неотложка» одержала победу в номинации «Поддерж­ка многодетных семей». Проект предусматривает создание сети бесплатной юридической помощи многодетным семьям.

ГБУ (Государственное бюджетное учреждение) социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка» стало победителем в номинации «Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» с социальным проектом «Материнская доминанта», в рамках которого будет организована шефская поддержка успешных многодетных семей в отношении матерей из семей, находящихся в группах социального риска.

В номинации «Поддержка детей-инвалидов. Поддержка детей с редкими (орфанными) заболеваниями» победителем стало ГБУ города Москвы «Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы с городским экспериментальным проектом «Продвижение». Основная задача проекта — формирование узнаваемости системы организаций поддержки семьи и детства.

Социальный проект «Танец — как вторая жизнь», разработанный ГБУ Республики Хакасия «Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок» стал победителем в номинации «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постинтернатное сопровождение. Наставничество». Проект предполагает создание и развитие инклюзивного танцевального направления, что поможет решить проблему изоляции детей-инвалидов.

Проект «Многодетные ремесленники» Автономного ГУ Ивановской области «Областной координационно-­методический центр культуры и творчества» победил в номинации «Поддержка беременных женщин, направленная на профилактику абортов». В рамках проекта планируется организовать обучение многодетных семей, кризисных женщин и инвалидов декоративно-прикладному творчеству через сеть Домов Ремесел региона.

В номинации «Поддержка молодых семей» победил Центр студенческой семьи «Надежда» Якутска, который представил проект создания Общественной школы подготовки молодежи к семейной жизни.

Тульская АНКО «Культурно-просветительский технопарк «Экспериментория» победила в номинации «Помощь детям и подросткам с девиантным поведением» с проектом создания Детского города профессий «Мануфактория» и музея занимательных наук «Экспериментория». Проект поможет ранней профориентации детей, их социализации и подготовит к самостоятельной жизни.

АНО ИМЦ «Единая промышленная карта» (Екатеринбург) с проектом программы интерактивных уроков «Единая промышленная карта» стала победителем в номинации «Поддержка талантливых детей». Программа предполагает создание условий равного доступа к профориентационным экскурсиям для одаренных и мотивированных детей из отдаленных территорий.

ГБУ Астраханской области «Кризисный центр помощи женщинам» представило проект работы Службы профилактики отказов от новорожденных и победило в одноименной номинации.

Победителем в номинации «Проект года» стало ГБУ Башкирии Межрайонный центр «Семья». Учреждение представило семейно-ориентированную форму работы с несовершеннолетними и их родителями — Социальную гостиницу «Подросток» и детско-родительский клуб «Семейный очаг», которые функционируют в целях ранней профилактики семейного неблагополучия, социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Руководители учреждений-победителей получили дипломы и памятные награды. Каждая из практик будет включена в общероссийский банк социальных идей и рекомендована к распространению в других регионах.

Читайте также: Кузнецова открыла Всероссийский конгресс «Вектор «Детство-2019» в Уфе

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Башкирии 15−16 мая проходит XVI-й Съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ и Всероссийский конгресс «Вектор «Детство-2019».

Тема двухдневного форума — «Демография в России: Будущее в детях. Будущее с детьми».

Всероссийский форум детских омбудсменов проходит впервые в новом статусе — после принятия Федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации». В работе форума принимают участие делегации из всех регионов страны, кроме того, приглашены руководители профильных федеральных министерств и ведомств, ведущие эксперты и специалисты детской и семейной сферы, представители общественных организаций. На площадках форума пройдут тематические дискуссии. Участники обсудят современную демографическую ситуацию, вопросы формирования эффективной региональной семейной политики, представят региональный опыт и инновационные подходы в сфере поддержки и защиты института семьи, а также изучат лучшие практики по созданию современной и безопасной инфраструктуры детства, включая вопросы организации дополнительного образования.

Читайте также: Путин: Миссия по защите детства выходит на новый уровень