Тысячи детей в США названы в честь героев «Игры престолов»

Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Как минимум 3500 новорожденных девочек с 2011 года получили имена в честь героинь «Игры престолов», сообщает 13 мая CNN со ссылкой на данные Управления социального обеспечения.

В прошлом году 2545 девочек получили имя Арья (в честь Арьи Старк), это 119-е имя в рейтинге популярности женских имен. Имя популярно в том числе и потому, что его легко произносить, хотя и более сложные имена очень популярны. Так, 560 девочек в 2018 году получили имя Кхалиси, как называется королева на вымышленном языке. В честь Дейенерис Таргариен назвали 163 новорожденных девочки, в честь Яры Грейджой — 434.

Мужские имена сериала распространяются не так широко, только 58 мальчиков получили имя в честь Тириона Ланнистера, 30 — в честь Джораха Мормонта, 14 — в честь Теона Грейджоя.

В целом же самыми популярными именами в США в прошлом году стали: для девочек — Эмма, Оливия, Ава, Изабелла, София, Шарлотта, Миа, Амелия, Харпер и Эвелин; для мальчиков — Лиам, Ноах, Уильям, Джеймс, Оливер, Бенджамин, Элайджа, Лукас, Мэйсон и Логан.