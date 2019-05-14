Школьников в Казахстане призвали к скромным выпускным вечерам

Нур-Султан, , 11:51 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана призвало провести выпускные вечера в стенах школ, без демонстрации роскоши, нарядов и обильных застолий. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что целью выпускных вечеров является не демонстрация роскоши, а встреча учителей и выпускников, как душевное запоминающееся событие.

В министерстве добавили, что на выпускном вечере важно также отметить школьников, которые показали успехи в учебе, общественной жизни и спорте.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2018 года в тождественной линейке «Последний звонок» в Казахстане приняли участие 147 тыс. выпускников. С отличием школы окончили 7 тыс. учащихся.

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