«Лидер скулит словно псина»: УФСИН Бурятии выпустило музыкальный клип

Улан-Удэ, , 09:33 — REGNUM В соцсетях Бурятии активно обсуждают творение местного управления ФСИН. Сотрудники службы исполнения наказаний выпустили официальный клип о своей работе, спев песню под мелодию композиции «Падали, но поднимались».

Видеоклип УФСИН по Республике Бурятия, YouTube

В клипе, который, по всей видимости, призван привлечь в ряды службы исполнения наказаний новых работников, раскрываются нарушения, против которых они борются. В их числе появление мобильного в местах лишения свободы или стрелы с арбалета. При этом почему-то сотрудники кладут яблоко на голову заключённого и целятся в него из арбалета. Напомним, арбалет часто используется в качестве катапульты для доставки в тюрьмы запрещённых веществ.

В ролике также показана «борьба с уголовкой», когда две девушки заламывают руки заключённому под слова «лидер скулит, словно псина». При этом возможных претендентов на работу в управление в клипе мотивируют «льготами, вознаграждениями и санаторным лечением», а также «службой России и народу».

Однако слушатели восприняли клип мягко говоря неоднозначно. Резко негативных комментариев гораздо больше чем положительных — под критику попала не только смысловая часть клипа, но и «креативная» подача.

В частности, один из пользователей соцсетей интересуется, зачем к гражданину, которому надели наручники, применяется сила.

Впрочем, бурятское УФСИН далеко не первое ведомство, чье музыкальное творение осталось непонятым населением. Как сообщало ИА REGNUM, иркутяне в конце апреля испытали культурный шок от клипа УФССП России по Иркутской области, в котором девушки в форме напомнили, что все налоги надо платить вовремя, иначе они знают «разные способы розыска».

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