Долги плати: иркутские судебные приставы перепели песню украинской группы

Иркутск, , 08:00 — REGNUM Культурный шок испытали многие интернет-пользователи, почти 100 тысяч раз посмотревшие видеоклип, размещённый УФССП России по Иркутской области на своей странице в Youtube. Девушки в форме перепели песню «Плакала» украинской группы KAZKA, напомнив, что все налоги надо платить вовремя, иначе они знают «разные способы розыска», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В описании к ролику приводится анонс информационной акции «Узнай о своих долгах!», проведённой в Иркутске накануне Пасхи. В её рамках можно было не только узнать о возможностях интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств» и других онлайн-сервисах, но и отведать пасхальный кулич, закупленный «специально для этой цели и при содействии членов Общественного совета при Управлении».

«Для привлечения внимания граждан к проведению акции и к необходимости добровольного исполнения своих долговых обязательств был снят клип, призывающий неплательщиков оплачивать долги своевременно», — поясняют в УФССП России по Иркутской области.

Кавер снят на чёрном, «зловещем» фоне, но, скорее всего, не он, а слова перепетой песни зацепили зрителей за живое:

Исполнительный лист получил — совсем не беда!

Исполнить ты его поспеши, поспеши в срок,

Исполнить в срок, судебный срок,

Но знай, никто тебе не простит ничего.

Алименты плати вовремя — задолженность не копи.

Детей бывших нет, не бросай детей своих!

Долги, долги растут, долги плати

Иначе будешь ограничен в праве выезда ты.

Штраф ГИБДД, услуги ЖКХ, кредиты и налоги

Ты оплати. С долгами жить нельзя,

С долгами жизни нет, оплачивай счета своевременно.

Арест счетов, машин — пошли торги

Разные способы розыска знаем мы

Долги, долги плати

Не жди, когда придут с тебе

Судебные приставы.

И судя по многочисленным комментариям с ненормативной лексикой, оставленным пользователями под клипом, у приставов получилась не мотивация, а раздражитель. Но есть и вполне ироничные отклики:

«Странно, что ещё нет музыкального ответа от должников. Ждём песенный конкурс от государственных опричников всех мастей на первом канале. А потом и министерств».﻿

Также люди интересуются, не пора ли приставов самих оштрафовать за плагиат чужой музыки и задаются вопросом, на какие средства был снят «шедевр», проводился ли аукцион и не нарушили ли государевы люди закон о госзакупках?