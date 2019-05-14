Школьникам Москвы напомнили о нововведениях при сдаче ЕГЭ-2019

Москва, , 09:00 — REGNUM В 2019 году выпускников российских школ ждут нововведения при сдаче ЕГЭ, сообщается на портале правительства Москвы.

Первое нововведение: в 2019 году выпускники школ могут выбрать только один из уровней ЕГЭ по математике — базовый или профильный.

Второе нововведение: в перечень предметов для сдачи ЕГЭ впервые включен китайский язык. Экзамен включает письменную и устную часть, они сдаются в разные дни.

Третье нововведение: предоставление услуг в электронном виде на mos.ru. Теперь вместо бумажного заявления желающие сдать ЕГЭ могут подать заявление в электронном виде.

Четвёртое нововведение: подача апелляции о несогласии с выставленными баллами в электронном виде на портале mos.ru.

При этом отмечается, что порядок проведения ЕГЭ не изменился. На экзамен запрещается проносить и использовать средства связи, справочные материалы и другие средства хранения и передачи информации.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России большинство родителей 11-классников (70%) отрицательно относятся к ЕГЭ. Положительные отзывы дали 20%.

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