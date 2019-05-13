Москва, , 19:37 — REGNUM

Несмотря на запах со станции аэрации, спрос на недвижимость в новом квартале на месте промзоны в районе Печатники Москвы может быть высоким. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат муниципального совета района Виталий Третьюхин.

Поля аэрации Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что по адресу улица Шоссейная, владение 90 в Москве планируют построить новый квартал. Территория строительства находится в непосредственной близости от Курьяновских очистных сооружений.

Неприятный, а в отдельные дни даже невыносимый запах нечистот ощущается в более отдаленных от объекта кварталах, поэтому вести строительство жилой недвижимости по данному адресу не следует, считает Третьюхин. К тому же в скором времени ситуация с неприятным запахом может только ухудшиться.

«Нечистоты из Новой Москвы собираются отправлять на Курьяновские очистные сооружения. То есть мощность станции увеличится. Там проводят какие-то локальные мероприятия, связанные с модернизацией, но если будут увеличивать объёмы, то усилия по борьбе с вредными воздействиями будут сведены к минимуму. Планы такие, чтобы отказаться от локальных станций аэрации в Новой Москве и централизованно отправлять всё в Курьяновские очистные сооружения», — рассказал Третьюхин.

По его словам, местные жители уже привыкли к неприятному запаху. Скорее всего, привыкнут и те, кто решит поселиться в новом квартале. Однако выбросы со станции аэрации могут негативно сказаться на здоровье населения.

«У нас в районе стабильно фиксируется превышение в воздухе сероводорода. Самое страшное, что, когда концентрации большие, организм перестает чувствовать этот специфический запах. Люди, которые приезжают новые, не понимают, как тут можно жить, но постепенно рецепторы какие-то атрофируются. То же самое может быть и с новым районом. Люди привыкнут, но насколько это скажется на их здоровье?» — отметил муниципальный депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый квартал будет находится неподалеку от ещё одной опасной территории — лесополосы района Москворечье-Сабурово, где представители МЧС зафиксировали радиоактивный фон существенно выше нормы.