Работодателям в России предложат альтернативу трудоустройству инвалидов

Москва, , 16:59 — REGNUM Министерство труда России разработало законопроект, предусматривающий возможность выплаты работодателями денежных компенсаций вместо выполнения квоты на приём инвалидов на работу. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба ведомства.

«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов, в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида», — говорится в сообщении.

Предлагается, что размер компенсационной выплаты будет привязан к размеру прожиточного минимума в каждом регионе. Введение такой меры позволит работодателям не искать «обходных» путей для выполнения квоты, считают в Минтруде.

Соответствующие поправки предлагается внести в федеральные законы «О социальной защите инвалидов», «О занятости населения» и Кодекс об административных правонарушениях.

Инициатива сначала будет внедрена в качестве «пилотного» проекта в Якутии, Воронежской, Орловской, Свердловской и Тверской областях на период с 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 года.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством для компаний, штат которых превышает 100 человек, установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 2−4% среднесписочной численности работников. Для компаний со штатом от 35 до 100 человек — не выше 3%. Нарушение данных требований грозит штрафом до 300 тысяч рублей.