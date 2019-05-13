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Total War: Three Kingdoms и Team Sonic Racing от Sega получат защиту Denuvo

Общество

Этот шаг компании удивил экспертов

Токио, 13 мая 2019, 15:26 — REGNUM  Предстоящие игры Total War: Three Kingdoms и Team Sonic Racing получат DRM-защиту компании Denuvo. Об этом 13 мая сообщил портал DSOGaming.

Издание отмечает, что новость стала для его редакции большим сюрпризом, поскольку ранее Sega удалила Denuvo из Yakuza 0, Yakuza Kiwami и Sonic Mania. Более того, недавно компания выпустила иру Yakuza Kiwami 2, в которой отсутствовала эта спорная технология защиты от взлома. Автор статьи отмечает, что этот шаг Sega наверняка разочарует геймеров.

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Напомним, многие игроки и эксперты обвиняют Denuvo в том, что её модули защиты негативно сказываются на производительности игр. Стоит отметить, что при этом пиратам удается достаточно быстро обходить их, в частности, защита Denuvo в игре Metro: Exodus продержалась лишь пять дней, а игра Hitman 2 была взломана за три дня до официального релиза.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты доказали, что защита Denuvo снижает производительность игр

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