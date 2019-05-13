Total War: Three Kingdoms и Team Sonic Racing от Sega получат защиту Denuvo

Токио, , 15:26 — REGNUM Предстоящие игры Total War: Three Kingdoms и Team Sonic Racing получат DRM-защиту компании Denuvo. Об этом 13 мая сообщил портал DSOGaming.

Издание отмечает, что новость стала для его редакции большим сюрпризом, поскольку ранее Sega удалила Denuvo из Yakuza 0, Yakuza Kiwami и Sonic Mania. Более того, недавно компания выпустила иру Yakuza Kiwami 2, в которой отсутствовала эта спорная технология защиты от взлома. Автор статьи отмечает, что этот шаг Sega наверняка разочарует геймеров.

Читайте также: Новая версия защиты Denuvo в игре Metro: Exodus продержалась лишь пять дней

Напомним, многие игроки и эксперты обвиняют Denuvo в том, что её модули защиты негативно сказываются на производительности игр. Стоит отметить, что при этом пиратам удается достаточно быстро обходить их, в частности, защита Denuvo в игре Metro: Exodus продержалась лишь пять дней, а игра Hitman 2 была взломана за три дня до официального релиза.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты доказали, что защита Denuvo снижает производительность игр