Избранником принцессы Норвегии стал эзотерик из США

Осло, , 13:58 — REGNUM Принцесса Норвегии Марта Луиза представила поклонникам своего нового возлюбленного. Им оказался афроамериканец Шаман Дюрек из Лос-Анджелеса, передает немецкий канал n-tv 13 мая.

В День матери 12 мая принцесса опубликовала в социальных сетях совместное фото со своим избранником и написала, что он изменил ее жизнь. Норвежская газета Dagbladet отмечает, что пара долгое время работа вместе, путешествуя с лекциями о самореализации. Шаман Дюрек называет себя «эволюционным новатором», «гуру развития женских возможностей», «правозащитником» и является известным в определенных кругах.

«Спасибо вам за уважение моих действий и моего выбора партнера. Всё, что я знаю на этот момент — это то, что мы любим друг друга и я очень счастлива», — написала Марта Луиза.

47-летняя Марта Луиза — дочь короля Харальда V и королевы Норвегии Сони. Она занимает четвертое место в очереди на престол после своего младшего брата принца Хокона и его двоих детей. У принцессы три дочери от брака с писателем Ари Беном. Она стала первой представительницей королевской семьи Норвегии, подавшей на развод.