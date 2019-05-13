Москва решает проблему быстрого старения населения

Москва, , 13:44 — REGNUM Для Москвы и столицы Японии Токио характерные схожие пути развития транспортной инфраструктуры. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин на состоявшемся 13 мая в Москве заседании совета губернаторов России и Японии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава российской столицы констатировал, что проблемы и пути развития регионов России и Японии остаются во многом схожими. Например, Токио, как и Москва, гордится своим метрополитеном, дорогами и транспортными развязками.

«Есть ощущения, что мы находимся на одном уровне решения транспортных проблем. Мы вместе с вами думаем, как человек, выходя из своей квартиры, быстро проедет до работы, насколько комфортным и экологически чистым является общественный транспорт. Эта проблема номер один крупных агломерация и развивающихся территорий», — обратился Собянин к губернаторам японских провинций.

Ещё один крупный вызов, который встал в последние годы перед Москвой и которого не было лет 10−15 назад — это быстро стареющее население. Собянин сообщил, что сейчас в Москве проживает более 600 тысяч человек старше 80 лет. При этом, через несколько лет их будет более одного миллиона. Эта же ситуация характерна и для японских провинций, отметил мэр Москвы.

Из своего опыта общения с пожилыми москвичами Собянин сделал вывод, что они стремятся вести активный образ жизни и быть востребованными.

«Они не хотят сидеть дома и быть на обочине дороги. Они хотят жить полноценной жизнью. И наша задача — дать им возможность жить полноценной жизнью», — отметил мэр Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, записаться в программу «Московское долголетие» пожилые жители столицы смогут не только в центрах социального обслуживания, но и в школах или спортивных секциях.