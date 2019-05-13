Собянин рассказал о сильных впечатлениях от поездки в Японию

Москва, , 12:59 — REGNUM Перед российскими регионами и японскими провинциями стоят схожие задачи развития и с обоих сторон есть одинаковые проблемы, заявил мэр российский столицы Сергей Собянин на состоявшемся 13 мая в Москве заседании совета губернаторов России и Японии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«30 лет назад я впервые побывал в Японии. Тогда наша страна находилась на перепутье — начиналась перестройка. Страна переходила в другое измерение, в другое качество, искала пути развития, искала другой опыт развития страны. В то время я был мэром маленького сибирского городка. У нас были сильные впечатления от огромных башен, мегаполиса. Огромное впечатление, когда мы были на учебе на пятидесятом этаже и тут началось землетрясение, башню начало раскачивать и никто даже не подумал прерывать семинар», — рассказал мэр Москвы.

Однако самое большое впечатление во время первой поездки в Японию у Собянина осталось от осмотра небольшого городка к северу от столицы Японии Токио. На одной из центральных улиц населённого пункта будущий мэр Москвы увидел работы по благоустройству газонов. Этот процесс остаётся в воспоминания главы российской столицы и по сей день.

«Я увидел, как на газоне трудилось около 50 женщин в красных жилетках. Они тщательно руками убирали газон, высаживали цветочки. Я спросил у мэра того города: «Вы, наверное, очень богатый город, у вас столько людей одновременно занимаются таким пустяшным делом, как уход за газоном». Он ответил, что город не богатый, но город должен выглядеть хорошо. Для нас, когда мы только ушли от пустых прилавков магазинов от полностью разваленной системы управления, это звучало как космические вещи. Тем не менее, это запомнилось мне на всю жизнь», — сообщил Собянин.

После той поездки, рассказал столичный мэр, Северный городок, в котором он тогда работал, стал самым благоустроенным городом Западной Сибири.

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