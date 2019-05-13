В Минпросвещения рассказали об уровне проведения Всероссийской олимпиады

Москва, , 14:57 — REGNUM На Всероссийской олимпиаде школьников в 2019 году не выявлено никаких нарушений порядка проведения состязаний, на столь же высоком организационном уровне стартовала и досрочная кампания единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

«Каких-либо нарушений порядка проведения в ходе Всероссийской олимпиады школьников выявлено не было», — заявили в пресс-службе.

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников Олимпиада были организованы по 24 общеобразовательным предметам.

В настоящее время требованиями к проведению Олимпиады чётко регламентированы все этапы, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, а также процедура регистрации участников олимпиады, показа олимпиадных работ и рассмотрения апелляций участников олимпиады, подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе отметили, что за длительный период «система ЕГЭ также претерпела существенные изменения, позволяющие проводить экзамены максимально прозрачно».

«Досрочная кампания ЕГЭ 2019 года также стартовала на высоком организационном уровне. Экзамены досрочного периода прошли прозрачно и объективно. По данным Рособрнадзора, утечек экзаменационных материалов зафиксировано не было. Общее количество нарушений во время досрочного периода сократилось почти на четверть по сравнению с прошлым годом», — указали в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

Отметим, что в СМИ неоднократно поднималась тема возможных нарушений при проведении олимпиад и ЕГЭ. В январе 2017 года произошла масштабная утечка материалов Всероссийской олимпиады школьников по нескольким предметам, после чего Минобрнауки существенно усилило контроль над проведением регионального этапа олимпиады.

С тех пор, например, региональные организаторы получают доступ к материалам не ранее чем за два часа до проведения состязания, а центральные предметно-методические комиссии по предметам получили возможность дополнительно проверить работы победителей регионального этапа.

Скандалы, связанные с олимпиадами и ЕГЭ, возникали и позже. Один из наиболее громких произошёл летом 2018 года, когда учитель математики из Санкт-Петербурга сообщил о массовых утечках заданий единого государственного экзамена. Однако в Министерстве образования информацию о возможной утечке по итогам проверки не подтвердили.