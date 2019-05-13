Новейший пекинский аэропорт Дасин принял первые гражданские самолеты

Пекин, , 06:30 — REGNUM Новейший Международный аэропорт Пекина Дасин принял первые четыре пассажирские самолеты в тестовом режиме, которые благополучно совершили посадку утром по местному времени 13 мая сообщает агентство Синьхуа.

Авиакомпании China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Air China и Xiamen Airlines направили свои флагманские самолеты моделей A380, A350−900, B747−8 и B787−9 соответственно для тестовой посадки в новейшем аэропорту Пекина.

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«Испытания показали, что новый аэропорта в настоящее время перенес свой фокус со строительства инфраструктуры на подготовку к осуществлению операционной деятельности», — заявил старший пилот Гражданской авиационной администрации Китая Вань Сяндун.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тестовый прием аэропортом специальных тестовых самолетов был осуществлен еще 22 января 2019 года. Планируется, что аэропорт перейдет в стадию лётных испытаний в условиях низкой видимости в августе текущего года прежде, чем будет сдан в эксплуатацию 30 сентября. Аэропорт создается для разгрузки уже действующего аэропорта Столичный, который не выдерживает растущего наплыва пассажиров.

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