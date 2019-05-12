Директор Алсу опроверг слухи о засекречивании итогов шоу «Голос»

Москва, , 14:37 — REGNUM Директор известной российской певицы Алсу Сергей Фадее опроверг информацию о том, что муж певицы — бизнесмен Ян Абрамов якобы добивается засекречивания результатов расследования итогов голосования в финале шоу «Голос. Дети», где их с Алсу дочь одержала победу с огромным перевесом голосов телезрителей. Соответствующее заявление Фадеев сделал журналистам сегодня, 12 мая.

«В связи с появившимися 12 мая в СМИ сообщениями о, якобы, обращении членов семьи победительницы «Голос. Дети 6» к голландской компании Talpa, владеющей правами на проект, заявляем, что данный факт не соответствует действительности», — сказал Фадеев.

Он подчеркнул, что никто из членов семьи Микеллы Абрамовой, которая и выиграла на шоу «Голос.Дети» не обращался к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, которые имеют отношение к организации данного телешоу ни с какими заявлениями, ни с обращениями, ни с даже просьбами.

Всю информацию по этому поводу Фадеев назвал «фейк-ньюс», которые распространяются якобы с целью оказать давление на психологическое состояние малолетней Микеллы Абрамовой и для манипулирования общественным мнением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из телеграм-каналов распространил информацию о том, что Ян Абрамов — отец Микеллы — якобы связался с представителя голландской компании Tapla, которая владеет правами на шоу «Голос» и попросил их заскретить результаты проверки итогов голосования в финале шоу, где победила его дочь.

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