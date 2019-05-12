Отец дочери Алсу требует засекретить результаты проверки итогов «Голоса»

Москва, , 14:08 — REGNUM Отец дочери российской певицы Алсу — бизнесмен Ян Абрамов потребовал от правообладателей шоу «Голос» засекретить результаты онлайн-голосования, по итогам которого его дочь Микелла выиграла финал шоу «Голос.Дети» на «Первом канале» с большим отрывом. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает Telegram-канал Baza, не указывая источник информации.

По данным этого телеграм-канала, Абрамов связался с представителями нидерландской компании Talpa Media Holdings, которая владеет форматом шоу «Голос» и пожаловался им на травлю со стороны «Первого канала». Абрамов якобы указал, что данная травля может привести к тяжелым психологическим травмам для его дочери, а обнародование результатов проверки дополнительно привлечет внимание к данной теме.

При этом телеграм-канал указывает, что совершенно непонятно, почему Абрамов считает, что результаты расследования для его семьи могут быть негативными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся в финале шоу «Голос.Дети» на «Первом канале». По результатам зрительского голосования с огромным отрывом победила дочь Алсу — Микела Абрамова. При этом подавляющее большинство зрителей посчитало, что результаты голосования подтасованы, так как Абрамова очевидным образом не блещет вокальными талантами. «Первый канал» начал расследование итогов голосования и привлек к этому международную фирму, которая сотрудничает с Интерполом.

Читайте развитие сюжета: Директор Алсу опроверг слухи о засекречивании итогов шоу «Голос»