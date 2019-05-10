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Эфиопским производителям одежды платят меньше всего в мире – доклад

Общество

Они производят одежду для известных мировых брендов, таких как H&M, Calvin Klein, Guess

Аддис-Абеба, 10 мая 2019, 15:10 — REGNUM  Работники фабрик Эфиопии пошиву одежды являются самыми низкооплачиваемыми в мире. За месяц они зарабатывают лишь 26 долларов США, сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на доклад «Made in Ethiopia: Challenges in the Garment Industry’s New Frontier», выпущенный 7 мая.

Исследование для доклада было осуществлено в индустриальном парке Хавааса, лидирующем производственным центром в Эфиопии.

Для сравнения, известные своей плохой оплатой труда рабочие Бангладеша получают около 95 долларов США в месяц. Производители одежды в Кении зарабатывают 207 долларов США в месяц, в Китае — 326 долларов США.

В Эфиопии не существует минимального уровня оплаты труда для частного сектора. За 26 долларов США около 25 тысяч рабочих производят одежду для известных мировых брендов, таки как H&M, Calvin Klein, Guess. Правительство Эфиопии намеревается увеличить экспорт одежды со 145 миллионов долларов США в год в настоящее время до 30 миллиардов долларов США в год.

Этот план называют «невыполнимым», так как из-за чрезвычайно низкого уровня оплаты труда и плохих условий рабочие периодически устраивают забастовки.

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