В Twitter рассказали о борьбе с пропагандой терроризма

Сан-Франциско, США, , 11:27 — REGNUM Администрация социальной сети Twitter заблокировала более 166 тысяч учётных записей за нарушения, связанные с пропагандой терроризма, во второй половине 2018 года. Об этом сообщается в отчёте Twitter, опубликованном на сайте компании.

Учётные записи, подозреваемые в пропаганде терроризма, были выявлены как внутренними службами Twitter, так и в результате юридических запросов от государственных структур. Лидерами по количествам юридических запросов на получение информации об учётных записях стали США (30% от общего количества запросов), Япония (24%), Великобритания (13%), Индия (6%), Германия (5%) и Франция (5%).

Наибольшее количество запросов на удаление публикаций поступило от России и Турции (общая доля составила 74%). Отмечается, что за отчётный период (с июля по декабрь 2018 года) в Twitter впервые получили юридические запросы от 48 различных стран, включая Болгарию, Киргизию и Словению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что компании Twitter и Facebook должны будут выполнить требования российского законодательства о локализации баз персональных данных граждан РФ на территории России в течение 9 месяцев.