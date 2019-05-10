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Московский Музей Победы 9 мая посетили около 150 тыс. человек

Общество

Посетителей пускали бесплатно

Москва, 10 мая 2019, 05:04 — REGNUM  Около 150 тыс. человек побывали 9 мая в залах и на открытых площадках Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В День Победы посетителей пускали в музей бесплатно, с утра в залы выстроилась огромная очередь. Гостям предлагали посетить новую экспозицию «Подвиг Армии» и тематические выставки, посвященные Великой Отечественной войне.

Сотрудники музея готовят новую экспозицию к маю 2020 года — она расскажет о подвиге тех, кто ради Победы трудился в тылу. Выставка станет частью экспозиции, обновленной к 75-летию Победы по поручению президента РФ Владимира Путина.

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День Победы
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