Армавир, Краснодарский край, , 20:14 — REGNUM

В городе Армавире Краснодарского края 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Красников не смог посмотреть военный парад — пожилой человек просто не сумел спуститься с девятого этажа дома: лифт в подъезде не работает уже несколько недель. Видео записала внучка ветерана.

Шахта лифта Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дедушка прошёл всю войну, от Владикавказа до Берлина, а до площади дойти не смог, потому что наши власти не смогли включить на один день этот лифт. С девятого этаже ещё спуститься можно, но подняться обратно невозможно», — говорит внучка ветерана.

«Ничего, переживу», — отвечает с грустной улыбкой ветеран.

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Как женщина позже рассказала журналистам, родные ветерана перед праздником неоднократно просили в администрации включить лифт хотя бы на один день. Но ответ был одним — лифт не прошел приемку.

«Обращались по многим номерам, звонили и в администрацию, но в итоге… на парад мы не пошли. Хотя в одном из подъездов дома лифт сегодня заработал — там живут просто два ветерана», — рассказала внучка ветерана «Комсомольской правде».

«Очень интересно, а из администрации вас приходили поздравить или пешком идти в лом стало. Также и из совета ветеранов должны были прийти. И что всем побоку??? Стыдно и обидно», — пишут в комментариях пользователи.

Между тем, на сайте администрации Армавира уже опубликован подробный отчет о том, как в городе отметили День Победы.

«На митинге в честь Дня Победы в каждом выступлении звучала благодарность нашим дедам и прадедам за то, что они подарили современному и будущим поколениям возможность жить в мирной и свободной стране», — сообщается в пресс-релизе администрации города.