Москва, , 19:58 — REGNUM Акция «Бессмертный пол» — знак благодарности нашим предкам, подарившим нынешнему поколению мирное небо над головой, заявил корреспонденту ИА REGNUM участник «Бессмертного полка» в Москве Артур Зайнуллин.

«Я пришёл с портретом своего прадедушки — стрелка 147 лыжного батальона, рядового. Акция «Бессмертный полк» — это, прежде всего, дань памяти и уважения нашим дедушкам и прадедушкам, которые участвовали в Великой Отечественной войне и победили. Они подарили нам мирное небо надо головами на долгие годы», — рассказал Зайнуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, в шествии в Москве, по данным МВД, приняли участие 700 тысяч человек.