Четверг, 9 Мая 2019 года
20:02:54 МСК

Пришёл в благодарность за мирное небо – участник «Бессмертного полка»

Общество

«Бессмертный полк» — дань уважения к ветеранам

Москва, 9 мая 2019, 19:58 — REGNUM  Акция «Бессмертный пол» — знак благодарности нашим предкам, подарившим нынешнему поколению мирное небо над головой, заявил корреспонденту ИА REGNUM участник «Бессмертного полка» в Москве Артур Зайнуллин.

«Я пришёл с портретом своего прадедушки — стрелка 147 лыжного батальона, рядового. Акция «Бессмертный полк» — это, прежде всего, дань памяти и уважения нашим дедушкам и прадедушкам, которые участвовали в Великой Отечественной войне и победили. Они подарили нам мирное небо надо головами на долгие годы», — рассказал Зайнуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, в шествии в Москве, по данным МВД, приняли участие 700 тысяч человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Бессмертный полк»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить