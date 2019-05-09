Четверг, 9 Мая 2019 года
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В акции «Бессмертный полк» в РФ приняли участие 10 млн человек

Общество

Состоялось 3700 мероприятий

В акции «Бессмертный полк» в РФ приняли участие 10 млн человек
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Бессмертный полк

Москва, 9 мая 2019, 19:11 — REGNUM  Всероссийская акция «Бессмертный полк» собрала 10 млн участников на территории России, сообщила журналистам 9 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе проведения ежегодного шествия «Бессмертный полк» состоялось 3700 мероприятий по всей территории Российской Федерации. В патриотической акции приняли участие более 10 миллионов человек», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в проведение мероприятия вмешалась погода — начался сильный и поднялся ветер.

Колонну «Бессмертного полка» в Москве возглавил президент РФ Владимир Путин.

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«Бессмертный полк»
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