Дочь летчика Пилютова (его имя носит улица в Петербурге) рассказала об отце

Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Дочь легендарного летчика, Героя Советского Союза и защитника ленинградского неба Петра Пилютова поделилась с корреспондентом ИА REGNUM впечатлениями о параде на Дворцовой площади и воспоминаниями об отце.

Тамара Пилютова пережила блокаду в Ленинграде, окончила Военмех, связала свою жизнь с ракетными войсками. Затем долгие годы работала с самолетами МиГ — регулировщиком приборной доски пилота.

«В папином полку было 30 истребителей и из них 15 Героев Советского Союза», — рассказала Тамара Пилютова. Сейчас в Ленобласти в живых остаётся лишь один Герой Советского Союза, воевавший в Великую Отечественную, правда, он из пехоты.

Пётр Пилютов прошел пять войн, напомнила Тамара Петровна, спасал «челюскинцев» в 1934 году.

«Но на парады не любил ходить. Хотя всегда приглашали. И ордена не любил. У него четыре Ордена Ленина было и «Золотая звезда», — сказала Тамара Пилютова.

В чем причина, она сказать затрудняется, но точно это знает, просто потому, что «такой он был человек». Даже будучи командиром полка, никогда не общался ни с кем «начальственно», разговаривал со своими людьми «по-домашнему».

"Он никогда в жизни не пил! Никогда. Он никогда не играл в карты! Никогда. И никогда не матерился — боже упаси! Папа так себя вёл: если кто-то в его полку начинает выпивать — всё, он из своего полка его отправит в другой. Если кто-то матерился хотя бы раз, то он уберет его. Если кто-то закурил возле самолета, тоже уберет его. У него полк был изумительный», — рассказала Тамара Петровна.

Летчики, которые его запомнили, называют Пилютова очень строгим, интеллигентным и скромным.

По словам Тамары Пилютовой, парадов она повидала в своей жизни много, несмотря на нелюбовь отца к ним. В Советском Союзе парады были лучше, утверждает она. Хотя и действо на Дворцовой площади в 2019 году вышло неплохим.

«Ничего! Так могу сказать. Но мне очень понравилось, что все они несли красные флаги. Ведь присягали именно этому флагу», — заметила Тамара Петровна.

Летчик Петр Пилютов умер в 1960 году в возрасте 53 лет, похоронен в Александро-Невской лавре неподалеку от собора. Его дочери уже 87 лет.

Его именем названа улица в Красносельском районе Санкт-Петербурга, в историческом районе Сосновая Поляна.