Москва, 9 мая 2019, 14:11 — REGNUM
В Москве прошёл торжественный парад в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Марш на Красной площади открывал министр обороны РФ Сергей Шойгу при участии главнокомандующего Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова.
Под музыку из песни «Священная война» знамённая группа батальона почётного караула Преображенского полка вынесла на Красную площадь российский флаг и знамя Победы. Символы пронесли по Красной площади под восторженные овации трибун. С героической Победой советского народа над фашизмом жителей России поздравил глава государства Владимир Путин.
Марш открыла рота барабанщиков военного музыкального училища Минобороны России имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Торжественной колонной прошли воспитанники Московского и Тверского суворовских училищ, учащиеся кадетского корпуса и военно-патриотического движения Юнармия. Впервые в параде принимало участие подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
На параде была продемонстрирована мощь военной техники России — танк Т-34−85, автомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков. Воздушную часть парада увидеть не удалось — её отменили из-за неблагоприятных погодных условий.
Напомним, всего в параде приняли участие свыше 13 тысяч человек, было подготовлено 130 единиц вооружения и техники. На праздничном мероприятии присутствовали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и известный актер Стивен Сигал.