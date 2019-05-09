Москва, , 14:11 — REGNUM

В Москве прошёл торжественный парад в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Под музыку песни Александрова «Священная война» военнослужащие батальона почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парад победы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Марш на Красной площади открывал министр обороны РФ Сергей Шойгу при участии главнокомандующего Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова.

Парад победы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парад победы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парад победы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парад победы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Под музыку из песни «Священная война» знамённая группа батальона почётного караула Преображенского полка вынесла на Красную площадь российский флаг и знамя Победы. Символы пронесли по Красной площади под восторженные овации трибун. С героической Победой советского народа над фашизмом жителей России поздравил глава государства Владимир Путин.

Парад победы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парад победы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парад победы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парад победы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Марш открыла рота барабанщиков военного музыкального училища Минобороны России имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Торжественной колонной прошли воспитанники Московского и Тверского суворовских училищ, учащиеся кадетского корпуса и военно-патриотического движения Юнармия. Впервые в параде принимало участие подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Проход военной техники на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проход военной техники на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

На параде была продемонстрирована мощь военной техники России — танк Т-34−85, автомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков. Воздушную часть парада увидеть не удалось — её отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Парад победы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парад победы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, всего в параде приняли участие свыше 13 тысяч человек, было подготовлено 130 единиц вооружения и техники. На праздничном мероприятии присутствовали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и известный актер Стивен Сигал.