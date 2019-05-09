Москва, 9 мая 2019, 14:11 — REGNUM

В Москве прошёл торжественный парад в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Под музыку песни Александрова «Священная война» военнослужащие батальона почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы
Под музыку песни Александрова «Священная война» военнослужащие батальона почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад победы на Красной площади
Парад победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Марш на Красной площади открывал министр обороны РФ Сергей Шойгу при участии главнокомандующего Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова.

Парад победы на Красной площади
Парад победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад победы на Красной площади
Парад победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад победы на Красной площади
Парад победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад победы на Красной площади
Парад победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Под музыку из песни «Священная война» знамённая группа батальона почётного караула Преображенского полка вынесла на Красную площадь российский флаг и знамя Победы. Символы пронесли по Красной площади под восторженные овации трибун. С героической Победой советского народа над фашизмом жителей России поздравил глава государства Владимир Путин.

Парад победы на Красной площади
Парад победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад победы на Красной площади
Парад победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад победы на Красной площади
Парад победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад победы на Красной площади
Парад победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Марш открыла рота барабанщиков военного музыкального училища Минобороны России имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Торжественной колонной прошли воспитанники Московского и Тверского суворовских училищ, учащиеся кадетского корпуса и военно-патриотического движения Юнармия. Впервые в параде принимало участие подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Проход военной техники на Красной площади
Проход военной техники на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Проход военной техники на Красной площади
Проход военной техники на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Дарья Антонова © ИА REGNUM

На параде была продемонстрирована мощь военной техники России — танк Т-34−85, автомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков. Воздушную часть парада увидеть не удалось — её отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Парад победы на Красной площади
Парад победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад победы на Красной площади
Парад победы на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, всего в параде приняли участие свыше 13 тысяч человек, было подготовлено 130 единиц вооружения и техники. На праздничном мероприятии присутствовали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и известный актер Стивен Сигал.