Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за метеоусловий

Москва, , 10:24 — REGNUM В Москве из-за плохих метеоусловий отменена авиационная часть парада, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий. В ней должны были принять участие 74 самолета и вертолета.

Как ранее заявили в Минобороны, в небе должны пройти четыре группы вертолетов — Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24, истребители МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась при праздновании Дня Победы в 2017 году. Министерство обороны приняло решение отменить пролёт военных самолетов над Красной площадью. Изначально планировалось, что над площадью пролетят 72 самолета и вертолета.