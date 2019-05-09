Четверг, 9 Мая 2019 года
10:47:44 МСК

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за метеоусловий

Общество

Парад Победы

Москва, 9 мая 2019, 10:24 — REGNUM  В Москве из-за плохих метеоусловий отменена авиационная часть парада, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий. В ней должны были принять участие 74 самолета и вертолета.

Как ранее заявили в Минобороны, в небе должны пройти четыре группы вертолетов — Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24, истребители МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась при праздновании Дня Победы в 2017 году. Министерство обороны приняло решение отменить пролёт военных самолетов над Красной площадью. Изначально планировалось, что над площадью пролетят 72 самолета и вертолета.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить