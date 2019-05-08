Девочка среди крыс в Петербурге: СКР ведёт проверку

Санкт-Петербург, , 21:00 — REGNUM Петербургские сотрудники Следственного комитета РФ начали доследственную проверку в связи с публикациями СМИ о нахождении 8-летней девочки, учащейся 1-го класса школы, в квартире в антисанитарных условиях, по соседству с крысами.

«Будут тщательнейшим образом выяснены причины и условия, а также все обстоятельства происшедшего. Также будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за данной семьей», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в квартире на улице Карпинского в Калининском районе Петербурга, где девочка живет с матерью и бабушкой, органы опеки и полицейские обнаружили угрожающую здоровью ребенка обстановку. В жилище множество мусора, вместе с людьми там находятся порядка ста декоративных крыс. Девочка была временно изъята из семьи и помещена в больницу, сегодня ее отправили в социальную гостиницу.

Сотрудники полиции в отношении матери составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родительских обязанностей»). Семья поставлена на профилактический учет подразделением по делам несовершеннолетних.

Как рассказали ИА REGNUM в администрации Калининского района, с матерью ребенка проводится работа, чтобы она навела порядок в доме, обеспечила безопасность ребенка. Если этого не произойдет, мать могут лишить родительских прав. Власти готовы помочь женщине в поисках работы и оформлении социальной помощи.

При этом у девочки не выявлено никаких заболеваний, но ей необходима и оказывается помощь психологов и соцработников. Ближайшее время она будет находиться в центре социальной помощи для детей, куда смогут приходить родственники.

Как сообщили уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге в органе опеки и попечительства, раньше семья в поле зрения субъектов профилактики не попадала. Однако на семью, из квартиры которой исходит зловоние, жаловались соседи.

«Женщина воспитывает ребенка вместе с бабушкой. Законная представительница выразила готовность навести дома порядок и избавиться от грызунов», — рассказали в аппарате детского омбудсмена Петербурга.

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