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«Мы гордимся вкладом Тверской земли в Великую Победу»: Тверь отмечает 9 Мая

Общество

«Наш народ показал всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине, величайшие мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет»

«Мы гордимся вкладом Тверской земли в Великую Победу»: Тверь отмечает 9 Мая
Иллюстрация: Welcometver.ru
Обелиск Победы в Твери

Тверь, 9 мая 2019, 10:55 — REGNUM  Войска Тверского территориального гарнизона торжественно прошли у Обелиска Победы в Твери 9 Мая — в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Почётными гостями торжества стали ветераны. Участников приветствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Наш народ показал всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине, величайшие мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет. Мы гордимся вкладом Тверской земли в Великую Победу. На территории Верхневолжья шли сражения, от которых зависела судьба города Москвы и исход Сталинградской битвы», — отметил губернатор.

В строю по площади Победы прошли курсанты, слушатели, преподаватели военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, лётчики 12-й гвардейской Минской дивизии, подразделения территориального управления ФСИН, Государственной академии противопожарной службы МЧС, тверские суворовцы, воспитанники кадетских рот, юнармейцы. В общей сложности в торжественном прохождении приняли участие 33 расчёта.

С воздуха столицу Тверской области поздравили с Днём Победы три самолёта Ил-76 из состава 334 военно-транспортного авиационного полка 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии ВКС РФ.

Участники торжественного митинга возложили цветы к Обелиску Победы и Вечному огню, памятнику воинам-интернационалистам.

Позже, в 15:00, начнется ещё одно масштабное мероприятие — традиционное шествие «Бессмертного полка». Колонны пройдут от стелы «Город воинской славы» по улице Советской до Обелиска Победы. Вместе с жителями города в акции примет участие губернатор Игорь Руденя.

В 19:00 у Обелиска Победы будет объявлена Общероссийская минута молчания. Празднование Дня Победы завершит салют в 22:00.

В Ржеве торжества в честь Дня Победы начались с церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов и прохождения войск. Жителей Города воинской славы в день 74-летия Великой Победы поздравили губернатор Игорь Руденя и другие почётные гости.

В праздничный день торжественные мероприятия проходят и в других муниципалитетах Тверской области.

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День Победы
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