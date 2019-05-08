Женева, Швейцария, , 20:05 — REGNUM

Директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Мишель Сидибе объявил о немедленном уходе в отставку из-за расследований о сексуальном насилии в организации, 8 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению UNAIDS, временно исполнять обязанности главы организации будет помощник Сидибе Гунилла Карлссон. Сидибе займет пост министра здравоохранения Мали.

В апреле UNAIDS оказалась в центре международного скандала после того, как сотрудница Мартина Бростром заявила журналистам, что была изнасилована заместителем Сидибе Луисом Луресом.

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