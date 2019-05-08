Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

Москва, , 18:17 — REGNUM Показатель младенческой смертности в России в I квартале 2019 года снизился на 15,7%. Об этом сообщила 8 мая вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Младенческая смертность за первый квартал снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума — 4,3 случая на тысячу родившихся», — сказала вице-премьер.

Голикова отметила, что этот показатель ниже целевых значений, которые должны быть достигнуты к 2024 году в соответствии с указом главы государства. «Теперь главное — добиться сохранения данной динамики и не допустить роста», — добавила она.

В целом смертность в стране по итогам I квартала 2019 года снизилась на 3%, сообщила Голикова. По её словам, снижение показателя зафиксировано в 60 российских регионах — в первую очередь, в Ленинградской, Псковской и Пензенской областях.