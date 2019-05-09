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«Из лесов и сейчас выходят фрицы без оружия и идут сдаваться». Радио REGNUM

Общество

День Победы глазами Маркела Ситникова

«Из лесов и сейчас выходят фрицы без оружия и идут сдаваться». Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
День Победы

Москва, 9 мая 2019, 17:00 — REGNUM  

Маркел Спиридонович Ситников родился в 1924 году в одной из челябинских деревень. 12 августа 1942 года был призван в армию Самаровским райвоенкоматом Ханты-Мансийского национального округа. В 1943 году ушёл на фронт — Брянский, затем 1-й Украинский. В одном из боёв уничтожил семь немецких солдат, одного солдата взял в плен. Был награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией»; орденом Красной звезды и Отечественной войны второй степени. Маркел Спиридонович умер в 2012 году.

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