Смольный не стал расторгать договор аренды с застройщиками зоны на Смоленке

Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Депутаты петербургского Законодательного собрания Алексей Ковалев и Борис Вишневский с помощью прокуратуры пытаются добиться от Смольного расторжения договора аренды на земельный участок там, где должен быть парк на реке Смоленке. Обращение прокурору Петербурга Сергею Литвиненко уже направлено, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жители Васильевского острова многократно выходили на массовые протестные акции против застройки зоны у Смоленки апарт-отелями ООО «НТД» (входит в Plaza Lotos Group братьев Зингаревичей). Петербуржцы же настаивали на том, что небогатому на скверы острову необходим в этом месте новый благоустроенный парк, а не гостиницы или жилье.

Спустя долгие месяцы борьбы все же удалось добиться внесения зоны между улицей Кораблестроителей и Новосмоленской набережной как южнее, так и севернее Смоленки в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), что, казалось бы, должно защитить ее от застройки.

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Однако с того момента никаких шагов в сторону создания парка никто не предпринял. Более того, договор аренды участка с инвестором не был расторгнут, разрешение на строительство не отменено.

В связи с этим Ковалев и Вишневский встретились с вице-губернатором Санкт-Петербурга Эдуардом Батановым, который, по их словам, заявил о недостатке оснований для разрыва арендного договора.

«По сути, это означает, что исполнительная власть встает на сторону инвестора. На вопрос о том, идут ли переговоры о замене участка, нам не ответили», — сообщил Вишневский после встречи с чиновником.

Алексей Ковалев также пришел к выводу, что «городская администрация не собирается отступаться от застройки участков в устье Смоленки».

«Смольный в пользу парка на Смоленке ничего не делал и делать сам не собирается. По мнению чиновников, жители, выступающие против строительства — это только некоторая часть населения, а другие, дескать, выступают за застройку», — передает Ковалев свои впечатления по итогам встречи с Батановым.

Он добавил, что проверку обоснованности и законности постановлений правительства Петербурга о придании инвестору статуса стратегического так никто и не провел.

«Вице-губернатор Эдуард Батанов ее не инициировал и инициировать не будет. В судах и УФАС представители Смольного будут выступать против заявителей — жителей Васильевского острова. Никаких переговоров о переуступке участков инвестором по соглашению сторон с ООО «НТД» не велось, и вестись не будет, поскольку «мена участка в договоре аренды не разрешена законом», — заявляет Ковалев.

В результате, полагает депутат, надежды жителей Васильевского острова на поддержку Смольного в создании парка на Смоленке были «окончательно растоптаны».

«Здесь как никогда актуальна проверенная временем истина «Не верь, не бойся, не проси». Гроша ломаного не стоят туманные заверения отдельных представителей исполнительной власти о том, что она якобы пытается добиться решения этого вопроса. Теперь всем должно быть понятно, кто есть кто. Зачем врио губернатора подписывал закон о ЗНОП, если это не является основанием для расторжения договора — как говорится, «без комментариев», — отмечает народный избранник.

Он подчеркивает, что борьбу за парк в судах еще предстоит продолжить, как и на парламентской трибуне, и в публичных акциях протеста.

В своем обращении к прокурору Санкт-Петербурга депутаты, в частности, указывают, что закон о включении зоны на Смоленке в ЗНОП вступил в силу еще 29 марта 2019 года, а по Гражданскому кодексу РФ, если в результате издания акта органа госвласти исполнение обязательства перед инвестором становится невозможным, то обязательство прекращается. Следовательно, рассуждают депутаты, с 29 марта возникли правовые основания расторгнуть договоры аренду и отозвать разрешение на строительство.

«Тем не менее, администрация Санкт-Петербурга (в лице вице-губернатора Санкт-Петербурга Э.В.Батанова, с которым мы встречались по этому вопросу 06.05.2019 г. ) отказывается расторгнуть договоры аренды и прекратить действие разрешений на строительство, заявляя, что «не видит для этого правовых оснований», — пишут парламентарии. В связи с этим они просят прокурора Сергея Литвиненко внести представление врио губернатора Александру Беглову о незамедлительном расторжении указанных договоров.

Напомним, сейчас управление Федеральной антимонопольной службы ведет производство о возможном нарушении закона о защите конкуренции при предоставлении петербургским правительством земельных участков на реке Смоленке ООО «НТД». Заявители полагают, что застройщик по закону не мог быть признан стратегическим инвестором, так как на момент принятия постановления Смольного организации исполнилось менее четырех месяцев.

Кроме того, как ранее отмечала глава регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина, уставный капитал компании «НТД» был изменен с 10 000 руб. на 150 000 000 руб. только 30 июля 2018 года, а 1 августа 2016 года ООО «НТД» было включено в Реестр малого и среднего предпринимательства с присвоением категории микропредприятие с единственным сотрудником. Подобные характеристики не позволяют пользоваться приоритетным правом стратегического инвестора на получение земли вне конкурса. Заседание по делу назначено на 29 мая.

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