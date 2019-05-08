Разработчики игры Bloodlines 2 рассказали о жестоких магах крови

Стокгольм, , 16:03 — REGNUM На официальном YouTube-канале компании Paradox Interactive вышел новый ролик, посвящённый предстоящей игре Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. В нём рассказывается о Тремерах — магах крови и одном из доступных для выбора кланов вампиров.

Тремеры — вампиры, получившие свои силы в результате жестоких экспериментов с кровью. Представители этого клана могут превращать кровь в смертоносное оружие и использовать её в бою. В игре у Тремеров будет две доступных «дисциплины» (набор особых навыков), в каждую из которых входят несколько способностей.

Дисциплина «Прорицание» позволяет Тремерам считывать ауры окружающих существ и видеть сквозь стены на большие расстояния. Ещё одной особенностью этой дисциплины является возможность покидать своё физическое тело и перемещаться по локациям в виде астрального призрака.

«Тауматургия» — вторая активная дисциплина Тремеров, она позволяет использовать кровь заклинателя в бою. С её помощью персонаж игрока сможет вызвать кровотечение у противника, поджечь его кровь прямо внутри тела и создавать острые шипы из собственной крови.

Релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 запланирован на первый квартал 2020 года на PS4, Xbox One и РС.

Ранее представители Paradox Interactive анонсировали первый вампирский клан из Bloodlines 2. Им стали Бруха — бунтари и прямолинейные борцы за справедливость. Способности Бруха завязаны на их физическом превосходстве: они сильнее, быстрее и куда крепче всех остальных кланов вампиров.

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