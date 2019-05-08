«Совкомфлот» привлёк $297 млн на строительство двух танкеров-газовозов СПГ

Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM Группа «Совкомфлот» заключила кредитное соглашение на сумму $297 млн (более 19 млрд рублей) сроком до 10 лет с тремя международными банками — ING Bank, KfW IPEX-Bank и Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, сообщила пресс-служба предприятия.

Средства будут направлены на строительство двух танкеров-газовозов сжиженного природного газа (СПГ) типоразмера «Атлантикмакс» нового поколения грузовместимостью 174 тыс. м3.

Оба судна будут эксплуатироваться в соответствии с контрактами, заключёнными с концерном Shell. Газовозы получат низкооборотные двухтопливные двигатели с прямым приводом на винты и системой частичного повторного сжижения отпарного газа. Поставка одного из этих танкеров с верфи запланирована на второе полугодие 2020 года, другого — на первое полугодие 2021 года.

Отмечается, что ввод указанных судов позволит «Совкомфлоту» увеличить собственный флот газовозов до 16 единиц. Такое количество соответствует стратегии развития предприятия, предусматривающее наращивание портфеля долгосрочных контрактов с ключевыми фрахтователями.

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