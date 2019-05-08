С фронта в годы войны не вернулись 334 тыс. нижегородцев

Нижний Новгород, , 14:03 — REGNUM Из Нижегородской области на фронт в годы Великой Отечественной войны было призвано 884 тыс. человек, из них 334 тыс. фронтовиков не вернулись. Эти данные напомнил губернатор Глеб Никитин, приглашая жителей принять участие в шествии «Бессмертный полк», сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«В прошлом году испытал совершенно особые чувства в колонне «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде. Было приятно видеть много молодых лиц. Это самое яркое свидетельство преемственности поколений. Приглашаю всех, у кого в семье были фронтовики или труженики тыла, присоединиться к акции в этом году», — сказал Никитин.

Глава области планирует также встать в ряды «Бессмертного полка» 9 мая. Шествие завершит Парад Победы. В этом году колонны пройдут от Верхне-Волжской набережной через площадь Минина и Зеленский съезд, а также Нижне-Волжскую набережную в Парк Победы. После шествия в парке состоится праздничная программа.

Отметим, по данным министерства социальной политики Нижегородской области, в настоящее время на территории региона проживают 32 711 ветеранов войны, из них — 30 645 тружеников тыла, 323 инвалида войны и 278 жителей блокадного Ленинграда. Фронтовиков в Нижегородской области осталось 1 465 человек.

Также, согласно данным переписи населения 1939 года, население Нижегородской (Горьковской области) составляло 3 869 887 человек. Таким образом, на фронт ушли 22,8% населения региона, из них не вернулись 8,6% от общей численности жителей области. По данным Росстата, в 2019 году население области составляет 3 214 657 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, акция «Бессмертный полк» в Нижегородской области проводится с 2013 года. Впервые в колонны шествия встали тогда около 300 человек.

В 2018 году в акции приняли участие около 30 тыс. нижегородцев, протяженность колонны «Бессмертного полка» составила 2,5 км.