Свердловчане стали реже умирать из-за алкоголя

Екатеринбург, , 12:47 — REGNUM На Среднем Урале снизилась смертность за прошедший квартал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве Свердловской области.

Случайно отравившихся алкоголем жителей стало меньше на 52,8%. Погибших от острых ишемических болезней сердца (за исключением инфаркта миокарда) — на 48,8%, из-за бронхита — на 45,5%, от инфаркта миокарда — на 22,5%.

Смертность по другим причинам также снизилась. В частности, от хронических обструктивных болезней лёгких стали умирать на 17,9% меньше жителей, а гибнуть в авариях с участием транспорта — на 11,8% меньше. От 0,2% до 10% снизилась смертность от новообразований, инфекционных и паразитарных заболеваний, цереброваскулярных болезней, пневмонии, болезней органов пищеварения и мочеполовой системы.

Напомним, в апреле 2019 Свердловскстат не радовал статистикой за январь-февраль 2019 года. В ведомстве указывали, что за этот период умерли 10 тысяч 324 человека, или 716 на 100 тысяч населения. Это на 4,7% больше, чем в январь-февраль 2018. Умирать от алкоголя действительно стали меньше на 53,8%, а вот из-за болезней органов дыхания умерли на 23,1% больше людей, из-за инфекционных и паразитарных болезней — на 7,1% больше.

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