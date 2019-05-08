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Жителей Москвы предупредили о грозе и порывистом ветре 8 мая

Общество

Пешеходам в такую погоду рекомендуется обходить шаткие конструкции

Жителей Москвы предупредили о грозе и порывистом ветре 8 мая
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дождь

Москва, 8 мая 2019, 12:08 — REGNUM  Сегодня, 8 мая, в Москве ожидается облачная погода, в течение дня местами возможна гроза с порывами ветра до 18 м/с, сообщает пресс-служба столичного мэра.

«Пешеходам в такую погоду рекомендуется обходить шаткие конструкции, а автомобилистам — быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и парковать машины вдали от деревьев», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу синоптиков, в Москве и Московской области 8 мая выпадение до 30% месячной нормы осадков.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщили, что автовладельцам не следует парковать автомобили возле деревьев и рекламных щитов.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы советуют 8 мая не парковать машины возле деревьев

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