В Великобритании делают ставки на имя сына Меган Маркл и принца Гарри

Лондон, , 11:32 — REGNUM Британский принц Гарри Виндзор, герцог Сассекский, и его жена Меган Маркл скрывали от публики пол своего будущего ребенка, и теперь, когда известно, что родился сын, граждане Великобритании гадают, какое имя выберут для него родители, сообщает АВС.

У королевской семьи есть определенная традиция выборы имени своему новому члену, однако пара известна своим желанием делать всё по-своему.

Сейчас британские букмекеры сообщают, что наибольшие шансы, судя по ставкам, у имен Александр, Джеймс и Артур. Также есть интерес к имени Спенсер — девичьей фамилии покойной матери Гарри, принцессы Дианы.

Пока что новорожденный сын пары известен как «Бэби Сассекс».