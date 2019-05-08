Среда, 8 Мая 2019 года
11:39:55 МСК

В Великобритании делают ставки на имя сына Меган Маркл и принца Гарри

Общество

Подробности

Лондон, 8 мая 2019, 11:32 — REGNUM  Британский принц Гарри Виндзор, герцог Сассекский, и его жена Меган Маркл скрывали от публики пол своего будущего ребенка, и теперь, когда известно, что родился сын, граждане Великобритании гадают, какое имя выберут для него родители, сообщает АВС.

У королевской семьи есть определенная традиция выборы имени своему новому члену, однако пара известна своим желанием делать всё по-своему.

Сейчас британские букмекеры сообщают, что наибольшие шансы, судя по ставкам, у имен Александр, Джеймс и Артур. Также есть интерес к имени Спенсер — девичьей фамилии покойной матери Гарри, принцессы Дианы.

Пока что новорожденный сын пары известен как «Бэби Сассекс».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правящая династия Великобритании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить