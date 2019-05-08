Среда, 8 Мая 2019 года
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Таможня Чжэнчжоу перехватила посылку с 50 тыс. семян подсолнечника

Общество

Семена были отправлены из Японии по почте

Таможня Чжэнчжоу перехватила посылку с 50 тыс. семян подсолнечника
Ван Гог. Подсолнухи. 1887

Чжэнчжоу, Китай, 8 мая 2019, 10:57 — REGNUM  Таможня китайского города Чжэнчжоу, столицы центральной провинции Хэнань, пресекла ввоз в страну 50 тыс. семян подсолнечника для изготовления масла, сообщает 8 мая агентство Синьхуа.

Семена были отправлены из Японии по почте, разрешения на ввоз со стороны сельскохозяйственных властей Китая не было, сообщили на таможне. Семена без каких-либо карантинных сертификатов могут нанести серьезный урон экологической, производственной и сельскохозяйственной безопасности страны, отмечает издание.

Таможня Чжэнчжоу перехватила 45 упаковок семян, а также побегов, которые пытались незаконно ввезти на территорию Китая в 2019 году. Отметим также, что в Китае набирает обороты контрабанда запрещенных товаров через почтовые отправления.

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Контрабанда и борьба с ней
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